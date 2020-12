Céline Dion pose avec ses enfants devant un magnifique sapin de Noël!

Céline Dion a célébré Noël en famille!



La diva québécoise a partagé une photo avec son fils René-Charles et ses jumeaux Nelson et Eddy devant un magnifique sapin de Noël.

« Que cette saison des Fêtes vous apporte amour, paix et santé, et la promesse de meilleurs jours pour cette nouvelle année à venir ! », a écrit la star en légende de sa publication.



Voici le superbe cliché de Céline Dion et ses garçons :



Quelle belle famille! On souhaite à Céline Dion et ses fils un merveilleux temps des Fêtes.



À l'occasion de Noël, Céline Dion a publié une vidéo souvenir datant de 1998 dans laquelle on peut la voir interprété O Holy Night.



Revoyez un extrait de ce spécial télévisé qui avait touché des millions de téléspectateurs :



Par ailleurs, Céline Dion a récemment dévoilé ses données d'écoute sur la plateforme Spotify en 2020. Cette année, la musique de la diva a été écoutée pendant 32,4 millions d'heures par 42,8 millions d'utilisateurs! Découvrez maintenant toutes les données exactes.



