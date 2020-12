Céline Dion est plus belle que jamais!



La célèbre chanteuse continue de surprendre ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux avec des looks uniques et originaux.



Cette fois-ci, l'interprète de Flying On My Own pose avec son chien Bear en pleine nature sur une superbe photo souvenir. Toujours aussi stylée, elle porte une superbe jupe en poils et de magnifiques bottes oranges.



Voici les superbes clichés de la diva et son animal de compagnie :





Instagram @celinedion

Instagram @celinedion



«Souvenir d’un magnifique ciel d’octobre et d’une partie de plaisir avec Bear! 🐶 💙 »



Comme ils sont adorables ensemble! Cette série de portraits est tout simplement magnifique.



À la fin novembre, Céline Dion a recréé l'esprit de l'Action de grâce américaine en images en prenant la pose dans une tenue inspirée des vêtements d'antan :



Sur une autre note, la star québécoise a dévoilé cette semaine ses données d'écoute sur la plateforme Spotify en 2020. Cette année, la musique de Céline Dion a été écoutée pendant 32,4 millions d'heures par 42,8 millions d'utilisateurs! Découvrez les données exactes ici. Impressionnant, n'est-ce pas?



