Céline Dion: son geste inspirant pour venir en aide au peuple libanais!

Une puissante explosion a secoué la ville de Beyrouth au Liban en août dernier, faisant des dizaines de morts et des milliers de blessés.



Plusieurs stars ont utilisé leur tribune dans les dernières semaines pour venir en aide au peuple libanais, dont Céline Dion.



La chanteuse québécoise a partagé une photo d'elle sur son compte Instagram portant un chandail sur lequel on peut lire « Renaître de ses cendres » (« Rise from the Ashes » en anglais). Sous la publication, elle explique que tous les bénéfices des ventes de ce t-shirt permettront d'aider sur le terrain au Liban :



« Je me joins à @zuhairmuradprivate et @zuhairmuradofficial afin d’aider les habitants de Beyrouth qui ont tant perdu dans la récente tragédie dévastatrice. 100% des profits des ventes de ce t-shirt en édition limitée iront directement soutenir les efforts de @offre.joie qui travaille sur le terrain pour répondre aux besoins humanitaires. Joignez-vous à nous et obtenez votre t-shirt en cliquant le lien dans la bio.»



On peut se procurer le chandail en question ici.



De nombreuses vedettes ont lancé des campagnes de financement pour venir en aide aux milliers de Libanais dans le besoin au cours du mois d'août. Découvrez leurs initiatives ici.



