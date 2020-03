Céline Dion souligne avec émotion l'anniversaire de Maman Dion

Céline Dion a partagé un texte qui nous a donné des frissons, vendredi, sur les réseaux sociaux.



La diva québécoise a souligné l'anniversaire de sa mère Maman Dion, qui aurait célébré aujourd'hui ses 93 ans, en partageant un texte touchant à ses milliers d'abonnés.



«Chère maman, nous pensons tous beaucoup à toi. Spécialement aujourd’hui, le jour de ton anniversaire. Je sais que tu es avec papa et que vous veillez sur nous. Vous nous manquez beaucoup et nous vous aimons profondément. Bonne fête maman ! On t’aime, Céline et toute la famille xx...», a-t-elle écrit.



Voyez ci-dessous le superbe portrait de Thérèse Tanguay-Dion :



Rappelons que Maman Dion est décédée en janvier dernier. Cette dernière a toujours partagé une relation très spéciale avec sa fille Céline Dion. Ensemble, elles ont vécu moments inoubliables, dont leur apparition remarquée aux Oscars en 2007.





Frank Trapper - Getty Images



En pleine pandémie de coronavirus, Céline Dion a adressé un message rassurant à ses fans un peu plus tôt cette semaine. Lisez son texte ici.



