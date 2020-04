Céline Dion soutient les familles des victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse

Céline Dion a offert son support aux familles des victimes de la fusillade qui a fait au moins 18 morts en Nouvelle-Écosse, ce week-end.



«Je suis profondément attristée par la violence insensée en Nouvelle-Écosse. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à tous les habitants de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes tous avec vous. Puissiez-vous trouver l'amour, la force et la lumière pendant cette période sombre», a écrit la star québécoise sur les réseaux sociaux.





Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a également adressé un message aux citoyens de la communauté de Portapique pendant cette épreuve.



«On est de tout cœur avec les gens touchés par la fusillade en Nouvelle-Écosse. À la communauté de Portapique, nos pensées vous accompagnent. Au nom de tous les Canadiens, sachez qu’on est là pour vous, et qu’on le sera dans les jours et les semaines qui viennent.»



