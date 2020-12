Céline Dion vous offre son autographe pour la bonne cause!

Céline Dion vous invite à vous procurer des oeuvres de collection autographiées pour la bonne cause!

Une série de toiles a été créée à partir des ondes sonores de la chanson My Heart Will On.

Ces oeuvres ont ensuite été imprimées, puis signées de la main de Céline Dion! Ces pièces de collection sont maintenant mises aux enchères au profit du fond Sweet Relief Musicians Fund, qui vient en aide aux musiciens en difficultés en raison de la pandémie.

Voici la publication de Céline vous invitant à faire votre offre sur ces oeuvres autographiées :

Page Facebook de Céline Dion/charitybuzz.com

« Plus tôt cette année, Céline a autographié des éditions limitées d’imprimés de @SoundwavesArt, oeuvres d’art inspirées des ondes sonores de #MyHeartWillGoOn. Soundwaves met aux enchères le premier tirage de cette série déjà toute vendue au profit de @Sweetreliefmusiciansfund, soutenant les musiciens en difficulté à la suite de Covid-19. La vente aux enchères est ouverte maintenant sur Charitybuzz jusqu'au 14 décembre! »

L'artiste ayant réalisé la toile se nomme Tim Wakefield. C'est aussi le fondateur de Soundwaves Art Foundation. Les toiles ont été signées en avril 2020 par la chanteuse dans sa maison de Las Vegas.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'enchère!

Sur une autre note, Céline Dion a dévoilé il y a quelques jours ses données d'écoute sur la plateforme Spotify en 2020.

Cette année, la musique de la chanteuse a été écoutée pendant 32,4 millions d'heures par 42,8 millions d'utilisateurs! Découvrez toutes les données exactes. Impressionnant, n'est-ce pas?

Pssttt..! Céline Dion a participé à un hilarant challenge des Fêtes, cette semaine sur Instagram. Revoyez le drôle de montage photo de la célèbre Québécoise!

