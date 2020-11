Ces quatre vedettes québécoises ont changé de tête!

Quatre célébrités québécoises ont changé de tête cette semaine!

Parmi celles-ci, on compte une nouvelle brunette, une blonde plus blonde que jamais et deux superbes personnalités à la chevelure colorée!

Voici les 4 vedettes qui se sont offert un nouveau look juste à temps pour l'arrivée des jours plus froids :

« C’est une belle journée quand tu as une couleur fraîche! Salut à la belle italienne aux mains magiques @mariannesicari du @studiomariannesicari qui fait mes mèches depuis plus de dix ans 😘 la coupe est de @louishechter chez @salonorbite ❤️ »

Elle est magnifique! Et quelle délicate attention de remercier les deux coiffeurs qui ont créé sa nouvelle tête!

« Ma mère m’a toujours dit de voir la vie en rose. Pourquoi pas un peu de couleur dans mes cheveux pour faire changement😊

Merci à ma coiffeuse @colorbyjoannie que j’ai rencontrée grâce à OD. ❤️🙌🏻 »

C'est tellement beau! Gageons que quelques-uns de ses 153 000 abonnés seront influencés par la star de télé-réalité et voudront ajouter du rose dans leurs cheveux!

« I’m back to brunette and I’m loving it💇🏻‍♀️



Done by the best @hairbyaliciachabot »

Ça lui va à merveille! On adore la longueur de ses cheveux, à mi-chemin entre le bob et la coupe mi-longue!

« Un peu de rose dans les cheveux... Une fois par année. Parce que c’est doux et joli comme couleur. #PINK #PINKHAIR #HairTrends »

Une chevelure de licorne! C'est superbe!

