Cette vidéo de Christine Morency vous fera éclater de rire!

Christine Morency est notre vedette du jour!



La populaire humoriste a été prise par un fou rire incontrôlable pendant Véronique et les Fantastiques, cette semaine.



Il est impossible de ne pas éclater de rire en regardant ces images :



C'est tellement drôle!



Tout comme Véronique Cloutier, Joël Legendre et Pierre-Yves Roy-Desmarais, on a beaucoup ri!



Par ailleurs, Christine Morency tient la vedette du nouveau vidéoclip de la chanteuse Roxane Bruneau, aux côtés de la légende France Castel, Julie Munger, ex-candidate à OD Chez Nous, l'animateur Karl Hardy, l’entrepreneure Geneviève Everell, la comédienne Lilou Roy-Lanouette. La chanson se veut un hymne à la différence et aux gens qui brisent les conventions et les stéréotypes. Voyez les images virales ici!



Ne manquez pas l'émission Corde raide avec Christine Morency chaque semaine à Z Télé, où trois humoristes proposeront un stand-up sur un sujet qui fait réagir et qui doit tenir compte des potentielles susceptibilités du public!





Karine Paradis



