Chantal Lacroix célèbre son anniversaire cette semaine!

Chantal Lacroix célèbre son 55e anniversaire cette semaine!



La populaire animatrice et productrice a vu le jour le 25 août 1965!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, la vedette a partagé un texte inspirant sur les réseaux sociaux.



« Minuit pile, c’est à ce moment que je commence à écrire ses mots. Il y a des éclairs dans le ciel, c’est fou, tout cela alors que je viens tout juste d’avoir 55 ans. Décidément l’année promets d’être électrisante.



Ahhh! Je n’écris pas pour que vous me souhaitiez vos vœux. Quoique comme Paul Houde m’a dit ce soir sur le plateau de Bonsoir Bonsoir, " il ne faut plus s’empêcher de dire aux gens que c’est notre anniversaire autrement on peut passer à côté d’une belle dose d’amour à ne rien dire. " Vous êtes déjà très nombreux et nombreuses à me souhaiter Bonne fête en privé. Comme m’a dit ce soir une personne que j’aime profondément, je dois apprendre à recevoir. Alors mille mercis vos souhaits et vos mots me touchent et vont droit au cœur.



À 55 ans, comme à tout âge d’ailleurs, on ne peut s’empêcher de vieillir mais on peut s’empêcher de devenir vieux. Certes les années passent, et les rides s’entassent, mais si le cœur et l’esprit gardent leur âme d’enfant, l’essentiel est là.



Alors en direct de mon lit, juste avant d’aller me démaquiller, je déconne… parce que le ridicule ne tue pas et surtout parce ma fille adooooore quand je fais des grimaces. Trop hâte qu'elle découvre celle-ci demain matin à son réveil. lol! », a-t-elle écrit sur sa page Facebook officielle.







Joignez-vous à nous pour lui souhaiter un joyeux anniversaire! On lui souhaite du succès dans tous ses futurs projets!





Deux autres vedettes québécoises ont célébré leur anniversaire cette semaine. Découvrez de qui il s'agit ici!



