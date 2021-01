Chantal Lacroix et Jérémy Demay lancent un programme de croissance personnelle!

Chantal Lacroix et Jérémy Demay unissent leurs forces et lancent le nouveau projet Vivant, un programme de croissance personnelle en ligne qui tombe à point dans le contexte actuel et qui propose des moyens concrets pour reconnecter à soi!



Vivant est un programme web de 10 semaines qui débutera lundi le 1er février à 19h30 et qui vise à aider ses participants à accéder à une vie plus épanouie.

Ensemble, Chantal et Jérémy iront à la rencontre de spécialistes et de professionnels dans leur domaine: coach de vie, préparateur mental, psychologue, professeur de méditation, médiateur/formateur en communication non-violente, naturopathe, coach en PNL et conférenciers.



« L’année que nous venons de terminer s’est révélée particulièrement difficile. Celle que nous débutons ne sera guère plus facile. Plusieurs d’entre nous ont vécu de grandes pertes ou des remises en question au niveau personnel et/ou professionnel. Nos certitudes se sont envolées, laissant place à de nombreux questionnements. Plus que jamais, non seulement nous ressentons le besoin de nous reconnecter à l’essentiel, mais nous avons besoin d’outils pour garder le cap, conserver une attitude positive et être bien malgré les épreuves que la vie peut parfois mettre sur notre route », a écrit Chantal Lacroix sur son compte Instagram.



Des personnalités connues ont aussi accepté de se dévoiler comme jamais et partageront les outils qui leur ont permis de relever d’importants défis. Parmi elles: Serge Beauchemin, Étienne Boulay, Anthony Kavanagh, Maxim Martin, Mylène Paquette et Marcia Pilote. Elles reviendront sur leur parcours et évoqueront les pistes qui les ont aidées à mieux se déployer dans leur vie.

Les inscriptions pour adhérer à ce programme se feront du 18 au 25 janvier 2021.



Après une année difficile, ce nouveau défi fera certainement du bien à plusieurs d'entre nous!



