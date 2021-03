Chantal Lamarre est en deuil

Nous avons appris une triste nouvelle, aujourd'hui : le père de Chantal Lamarre est décédé.

Jean-Guy Lamarre était âgé de 88 ans. Il a rendu son dernier souffle à La Prairie.

Sur l'avis de décès, on peut lire qu'il laisse dans le deuil sa fille Chantal Lamarre, ses quatre frères et soeurs ainsi que ses petits-enfants. On y mentionne également qu'il est parti rejoindre celle qu'il aimait :

« Le 16 février 2021, Jean-Guy Lamarre, autrefois notaire à La Prairie, est paisiblement parti rejoindre son épouse adorée, Muriel, ses parents et quelques vieux partenaires de golf arrivés avant lui. »

Toute l'équipe d'enVedette envoie ses pensées à Chantal Lamarre en cette période difficile.

Au niveau professionnel, on retrouve l'animatrice à Infoman sur ICI Télé chaque jeudi dès 20h.

Radio-Canada/Madame veut se faire remarquer

On pourra aussi la voir dans le nouveau documentaire Madame veut se faire remarquer. Ce long métrage sera présenté le soir de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars à 20h sur ICI ARTV.

Dans cette suite du documentaire Madame revient de loin, les sœurs Galipeau (Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier) obervent ce qui a changé (ou pas) dans la réalité des femmes dans le milieu artistique depuis les années 60.

