Charles Lafortune avoue suivre cette diète populaire!

Charles Lafortune a dévoilé le type de diète qu'il suit au quotidien, aujourd'hui sur les réseaux sociaux!

Le célèbre animateur de La Voix a avoué qu'il faisait le jeûne intermittent! Il s'agit de concentrer tous nos repas pendant une période de temps donnée et de jeûner pour le reste de la journée ou de la nuit. Certains appellent aussi cette diète le régime intermittent 8-16 : l'individu qui applique ces restrictions à son quotidien s'alimente sur une période de 8 heures et jeûne 16 heures.

Voici la publication de Charles Lafortune à ce sujet :

« Face de gars qui se demande ce qu’il ne va pas manger ce midi... #jeuneintermittent #hommeenmission »

On doit avouer qu'il a l'air d'un homme avec un petit creux!

Parmi les autres stars québécoises qui ont adopté ce régime, on compte P-A Méthot. L'humoriste a perdu plus de 75 livres en respectant cette diète... sans le savoir! Revoyez cette drôle d'histoire dès maintenant!

Karine Paradis

Dans un tout autre ordre d'idées, Charles Lafortune et son amoureuse Sophie Prégent ont récemment lancé la Fondation Autiste & majeur!

Au moment d'annoncer la mise sur pied de cet organisme, les célèbres amoureux ont déclaré que c'était « la cause qui les avait choisis » et non l'inverse. Comme vous le savez, ils sont parents de Mathis, un jeune homme autiste.

La fondation aura comme mission d’améliorer la qualité de vie et l’intégration des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la société en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l’éducation. Pour en savoir plus et faire un don, visitez le site officiel de la fondation.

Vous aimerez aussi: