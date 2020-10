Charles Lafortune et Sophie Prégent lancent la Fondation Autiste & majeur

Charles Lafortune et Sophie Prégent ont dévoilé leur nouveau projet philantropique aujourd'hui : la Fondation Autiste & majeur!

Au moment d'annoncer la mise sur pied de cet organisme, les célèbres amoureux ont déclaré que c'était « la cause qui les avait choisis » et non l'inverse. Comme vous le savez, ils sont parents de Mathis, un jeune homme autiste.

Voici le petit mot de Sophie Prégent et Charles Lafortune dans lequel ils expliquent la mission de la Fondation Autiste & majeur :

« Changer les mentalités, sensibiliser, mieux faire connaître ces magnifiques enfants à la population en général afin de les inclure dans notre projet de société. Leur offrir la possibilité d’évoluer en tant qu’adulte – comme tout être humain – et ce, jusqu’à la fin de leur vie. Briser les tabous, offrir des programmes adaptés à leur réalité et finalement, aider les parents à accompagner leur enfant le plus longtemps possible afin qu’ils n’aient pas à faire le douloureux choix de les "placer". »

Vous pouvez aussi jeter un oeil à la vidéo de lancement, diffusée aujourd'hui à 14h sur le compte Instagram officiel de Charles Lafortune :

La Fondation Autiste & majeur aura comme mission d’améliorer la qualité de vie et l’intégration des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la société en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l’éducation.

Pour en savoir plus et faire un don, visitez le site officiel de la fondation.

