Charles Lafortune et Sophie Prégent dévoilent une superbe photo de couple!

Charles Lafortune et Sophie Prégent ont profité de la belle température en famille, ce week-end!



Les amoureux ont vécu une expérience inoubliable à la Grande roue de Montréal avec leur fils Mathis. Leur bonheur est contagieux!



Voyez ci-dessous les superbes photos du populaire couple (utilisez la flèche à droite au centre de la publication pour voir toutes les images) :



Ils sont si beaux, tous ensemble!

Rappelons que Charles Lafortune et Sophie Prégent ont dévoilé leur nouveau projet philantropique en novembre dernier : la Fondation Autiste & majeur!

Cette fondation aura comme mission d’améliorer la qualité de vie et l’intégration des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la société en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l’éducation. Pour en savoir plus et faire un don, c'est par ici!



Vous aimerez aussi :