Christine Beaulieu vend son superbe condo de Montréal pour 575 000 $!

Christine Beaulieu vient tout juste de mettre son superbe condo de Montréal à vendre! Le prix demandé? 575 000$!



La propriété est située dans un emplacement idéal sur le Plateau Mont-Royal. Le condo au design moderne comprend une aire ouvert conviviale, une salle de bain rénovée, un immense walk-in et un grand balcon invitant.



Voici des photos de la maison de la comédienne ci-dessous :





qc.prospects.com

qc.prospects.com

qc.prospects.com

qc.prospects.com





qc.prospects.com

qc.prospects.com

qc.prospects.com

qc.prospects.com





Alors, à qui la chance?



Si vous cherchiez une occasion en or de vous installer dans un superbe loft aux allures de Sex and the City, voilà votre chance : Karine Vanasse vend le sien et vous allez tomber sous le charme!



Vous aimerez aussi :