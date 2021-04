Clara et Gabriel de L'amour est dans le pré sont maintenant parents d'une adorable petite fille!

L'heureuse maman a accouché le 3 avril dernier. La mère et le bébé se portent bien.

C'est Clara Choquette qui a annoncé la grande nouvelle, aujourd'hui sur Instagram. Elle en a profité pour dévoiler une première photo de sa fille, qui s'appelera Brigitte.

Voici la mignonne petite puce de Clara et Gabriel de L'amour est dans le pré :

« C’est avec une grande joie que nous vous présentons notre extraordinaire trésor, Brigitte Picard ❤️

Elle est née le 3 avril à 16h15 😍

Ce fut rapide et intense! All natural baby! 🤘🏻

Nous sommes tellement heureux de l’avoir enfin parmi nous 🥰 Elle était tant attendue.

(Elle a une petite jaunisse 😅mais elle est tout de même le plus beau bébé du monde 😘) »

Toutes nos félicitations!

Rappelons que le prénom du bébé a été choisi pour une raison très touchante : la grand-mère de son Gabriel est décédée au cours de l'année 2020. Pour lui rendre hommage, les tourtereaux ont décidé de donner son prénom à leur petite fille.

Clara a eu le coup de foudre pour son bel agriculteur dans la cinquième saison de L'amour est dans le pré.

Suite à cette rencontre, la jeune femme n'a pas hésité à déménager chez-lui Les deux tourtereaux filent le parfait bonheur à Val-Paradis, où ils travaillent ensemble sur la ferme bovine.

Leur histoire d'amour nous fait rêver et on souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux parents avec leur petit trésor!

