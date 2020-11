Claudie et Mathieu d'OD Afrique du Sud : 1 an et 3 mois d'amour!

Claudie Mercier d'OD Afrique du Sud nous a fait craquer, aujourd'hui sur Instagram, en partageant une sublime photo d'elle et son amoureux!



L'ex-vedette de téléréalité et son chum, Mathieu Pellerin, soulignent leur 1 an et 3 d'amour cette semaine.



Afin de souligner ces moments précieux passés avec lui, la belle Claudie a publié un portrait d'eux ensemble :



« À la Montagne-Coupée ce soir avec l'homme qui me rend épanouie chaque jour. 1 an et 3 mois plus tard, j'y crois toujours pas qu'on se soit rencontrés dans une téléréalité. Je t'aime my love. On y croit chaque jour et j'ai hâte qu'on se marie là où tout a commencé (message subtil) »



Voici le magnifique cliché des tourtereaux :



Quel beau couple! Ils sont trop mignons ensemble. On leur souhaite tout le bonheur du monde!



Claudie et Mathieu seront de passage à OD Chez Nous ce soir pour rencontrer et conseiller les couples. Voici un aperçu :







On vous invite à revoir les épisodes de la série Colocs... en amour! sur Noovo.ca avec Claudie et Mathieu! Le docu-réalité, dévoilé un peu plus tôt cette année, nous permet de suivre les amoureux alors qu'ils s'apprêtent à emménager ensemble. Découvrez tous les épisodes ici.



