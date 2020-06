Clément Jacques de La Voix pose nu sur sa moto!

Clément Jacques de La Voix nous a fait sourire, ce week-end, sur Instagram!

Le chanteur a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux en posant nu sur sa moto. Sur l'image, on peut voir le musicien et son ami Stephan dans leur plus simple appareil au beau milieu de la rue.



Voici l'image virale :



Trop drôle!



Rappelons que Clément Jacques a été victime d'accident de la route en avril dernier. Le finaliste de l'équipe de Coeur de Pirate est tombé lors d'une promenade en moto. Heureusement, il va beaucoup mieux!



On pourra retrouver Clément Jacques à La Voix cet automne! Rappelons qu'une partie de la huitième saison de la populaire émission avait été reportée il y a quelques semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Découvrez maintenant tous les détails sur le retour de la populaire émission.







Tout comme Clément Jacques, vos vedettes préférées ont profité de la belle fin de semaine pour passer du temps de qualité entre amis. Sans plus attendre, découvrez ce que les stars ont fait pendant le week-end!



