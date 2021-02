Cloé Gauthier de L'amour est dans le pré dévoile 6 photos de ses enfants

Clo Gauthier de L'amour est dans le pré nous offre le moment mignon du jour!

En ce début de semaine, la belle agricultrice dévoile six nouvelles photos de ses enfants.

Comme vous le savez probablement, la star de L'amour est dans le pré a donné naissance à une petite fille prénommée Kamelia au début du mois de septembre 2020.

Son grand frère, Malik, a exactement deux ans de plus qu'elle. Maintenant que la petite Kamélia a 5 mois, elle est plus éveillée que jamais et adore s'amuser avec son frérot!

Les nouvelles photos partagées par Cloé Gauthier nous donnent un aperçu de ces moments de complicité entre les adorables Malik et Kamélia :

Utilisez les petites flèches blanches, au centre à droite de la publication, pour voir les autres photos.

On craque!

On vous invite à suivre Cloé Gauthier sur Instagram pour découvrir d'autres photos de sa famille plus adorables les unes que les autres!

En ce qui concerne L'amour est dans le pré, la nouvelle saison est commencée sur Noovo!

Retrouvez l'animatrice Katherine Levac et les agriculteurs qui cherchent l'âme soeur le jeudi dès 20h sur Noovo. Vous pouvez aussi revoir les 4 premiers épisodes de la saison 9 gratuitement sur Noovo.ca!

Vous aimerez aussi :