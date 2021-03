Coeur de Pirate a subi une opération importante

Coeur de Pirate a récemment subi une opération importante.



Dans une publication faite sur les réseaux sociaux mardi, la chanteuse a révélé avoir appris dans les derniers mois qu'elle avait un polype hémorragique sur une de ses cordes vocales.



Après des mois d'attente à savoir si le problème allait se résorber seul, la vedette s'est dite soulagée quand elle a enfin eu son rendez-vous pour une opération qui a eu lieu la semaine dernière.

Voici son message :



« Comme 2020 a été une année *sPéCiaLe* pour tout le monde, y comprit moi, j’ai appris il y a quelques mois que j’avais un polype hémorragique sur une de mes cordes vocales. C’était comme ma peur numéro 1 depuis le début de ma carrière et il a fallu une pandémie et plus de concerts pour que ça m’arrive. La bonne nouvelle c’est que, après des mois d’attente pour voir si ça se résorbait tout seul, je me suis fait opérer la semaine passée et je suis en train de récupérer en ce moment. J’ai été suivie et opérée par la fabuleuse @andylec3003 (Dr Leclerc, the best) et je suis juste soulagée. Honnêtement je me rendais pas compte de la chance que j’avais de pouvoir chanter et quand on m’a annoncé le diagnostic j’ai vu mon monde s’effondrer. Je suis confiante pour la suite des choses, je ne vais plus jamais prendre “chanter” pour acquit et je crois que ma voix va tout simplement être plus forte une fois guérie. J’ai quelques semaines de récupération et après je serai de retour 🙏 »



Coeur de Pirate est actuellement en convalescence. On lui envoie toutes nos pensées positives et on lui souhaite un prompt rétablissement!



Sur une autre note, l'autrice-compositrice-interprète et nouvelle propriétaire de la maison de disques Bravo Musique brille en couverture du magazine Elle Québec ce mois-ci.

Les images sont absolument magnifiques :



