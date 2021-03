Coeur de pirate est sublime pour le Elle Québec

Coeur de pirate est la vedette du mois d'avril du Elle Québec!

L'autrice-compositrice-interprète et nouvelle propriétaire de la maison de disques Bravo Musique brillera en couverture du populaire magazine, qui sera lancé ce jeudi.

Pour nous faire patienter, l'équipe a dévoilé un court métrage mode dans lequel la chanteuse pose devant la caméra.

Vêtue d'un ample tricot bleu et crème, avec un maquillage naturel et les cheveux détachés, Coeur de pirate est tout simplement magnifique!

Voici la vidéo en question ainsi qu'une capture d'écran montrant le regard perçant de la star québécoise :

Story de Elle Québec sur Instagram

Wow! On a hâte d'en voir davantage!

Au niveau professionnel, Coeur de pirate a dévoilé la nouvelle chanson Complainte dans le vent la semaine dernière à Tout le monde en parle.

Au cours de l'entrevue accordée à Guy A. Lepage, la célèbre blonde a révélé que Dare to Care Records porte maintenant le nom de Bravo musique. Rappelons que l'auteure-compositrice-interprète a fait l'acquisition de la maison de disque en janvier dernier. Elle y occupe les fonctions de présidente et directrice artistique, tout en poursuivant sa carrière artistique.



« Je suis très enthousiaste à l'idée de débuter ce nouveau chapitre de la belle histoire de Dare To Care Records. J'ai beaucoup d'idées pour l'avenir de l'étiquette, mais ma priorité demeure d'offrir un environnement sain et inclusif pour permettre à nos employé.e.s de s'épanouir et à nos artistes de se développer pour continuer à faire rayonner la culture d'ici », avait expliqué l'artiste dans un communiqué.

