Coeur de Pirate partage une superbe photo de sa fille!

Coeur de Pirate et sa fille, Romy, sont nos vedettes du jour!

La populaire chanteuse a partagé une photo de sa fille aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans un texte touchant, elle explique à quel point le confinement l'a rapproché de celle-ci.



« 2020 a été difficile, stressante et étrange, mais je suis reconnaissante d'avoir pu passer plus de temps avec elle. J'ai été en tournée pendant la majeure partie de sa vie et cela a été dur pour notre relation, mais je suis heureux de dire que nous avons un peu réparé celle-ci cette année », a écrit Coeur de Pirate en légende de sa publication.



Voici le superbe cliché de la belle Romy :



On craque! La jeune fille est la copie conforme de sa maman!



Rappelons que Romy a célébré ses 8 ans en septembre dernier. Coeur de Pirate a souligné cette journée spéciale en partageant d'adorables clichés sur les réseaux sociaux. Voyez les images ici!



Par ailleurs, Coeur de Pirate a reçu tout un honneur, la semaine dernière : le prix de la Chanson populaire de la SOCAN pour son succès Dans la nuit en collaboration avec Loud! Ce prix lui a été remis dans le cadre du 31e gala de la SOCAN. Ce prix lui a été remis dans le cadre du 31e gala de la SOCAN. Découvrez sa réaction en apprenant la bonne nouvelle ici!







Vous aimerez aussi :