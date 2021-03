Nouveau projet pour Corneille : il ira à la rencontre d'artistes que vous adorez!

Corneille animera un nouveau tallk-show web sur la plateforme de diffusion WhiteBox Play!



Cette nouvelle émision, intitulée Corneille remixe, est une idée originale du chanteur, à laquelle il rêvait depuis longtemps.

Pendant six épisodes, Corneille recevra Laurence Nerbonne, Marie-Mai, 2Frères, Émile Bilodeau, Les Sœurs Boulay et Marc Dupré. À chacune des émissions, en plus d’échanger avec ses invités sur la musique, Corneille leur présentera, en primeur, sa relecture personnelle de deux de leurs plus grands succès! Ils devront ensuite interpréter leurs deux chansons accompagnées de l’orchestre des huit musiciens de Corneille Remixe. On découvrira également un artiste émergent qui livrera une de ses pièces et se joindra à la discussion.



L'émission Corneille Remixe sera disponible tous les deux vendredis à 19h, à compter du 26 mars prochain, sur la plateforme WhiteBox Play!





WhiteBoxPlay



Rappelons que Corneille est également à la barre du balado Amour suprême, où il reçoit diverses personnalités adorées du public. Le populaire chanteur a récemment discuté avec Varda Étienne, qui se confie sur sa bataille avec le trouble de la bipolarité.



Voyez ci-dessous un extrait de leur conversation :



