Couvre-feu: Véronique et les Fantastiques sera diffusé plus tôt!

Dès lundi, Véronique et les Fantastiques commencera à 15h30 à Rouge, partout au Québec!

L'émission de radio favorite des Québécois est habituellement diffusée dès 16h en semaine. Comme le nouveau confinement dû à la pandémie de COVID-19 commence ce weekend et qu'un couvre-feu sera imposé pendant près d'un mois, l'équipe a choisi de s'adapter!

En commençant plus tôt, Véronique Cloutier et ses collaborateurs pourront rejoindre le plus grand nombres d'auditeurs possible!

C'est donc un rendez-vous du lundi au jeudi dès 15h30 à Rouge pendant la durée du couvre-feu pour ne rien manquer de Véronique et les Fantastiques!

Par ailleurs, dès le 11 janvier, toute l’équipe régulière du 107.3 Rouge à Montréal sera de retour : On est tous debout avec Richard Turcotte, Anne Elizabeth Bossé et Meeker Guerrier et L’heure du lunch avec Benoit Gagnon et Marie Lyne Joncas.

Parlant de Benoît Gagnon, il a dévoilé aujourd'hui qu'il était à nouveau en couple! Après s'être séparé de la mère de son plus jeune garçon en 2020, le populaire animateur a retrouvé l'amour. Découvrez qui est sa nouvelle amoureuse dès maintenant!

En ce qui concerne notre Véronique Cloutier adorée, elle a révélé la couverture du nouveau numéro du magazine VÉRO cette semaine et elle est renversante! Découvrez le magnifique look de la star québécoise!

