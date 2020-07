COVID-19: Laurent Duvernay-Tardif ne jouera pas cette saison dans la NFL

Laurent Duvernay-Tardif a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il doit renoncer à la prochaine saison de la NFL, en raison des risques liés à la COVID-19.

Malgré toutes les précautions prises par la NFL, le garde des Chiefs de Kansas City croit que «des risques persistent et, en tant que futur professionnel de la santé, je ne peux pas me permettre de devenir un vecteur potentiel de transmission dans nos communautés!»





Laurent est d'ailleurs le premier joueur de la NFL à se prévaloir de la «clause échappatoire» pour la saison 2020, qui permet aux joueurs de se retirer de la saison à venir et de reporter leur salaire en 2021.

«En raison de la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement, la NFL et l'Association des joueurs de la NFL se sont entendus sur plusieurs protocoles d'envergure liés à la santé et à la sécurité afin de protéger les joueurs. Je suis convaincu que l'équipe médicale des Chiefs a mis en place un plan solide afin de minimiser les risques de santé associés à la COVID-19. Cependant, des risques persistent et, en tant que futur professionnel de la santé, je ne peux pas me permettre de devenir un vecteur potentiel de transmission dans nos communautés.

Cette décision a été l'une des plus difficiles que j'ai dû prendre dans ma vie. Ceci dit, considérant les risques de santé, je dois faire ce qui est le mieux pour moi. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre l'option de ne pas jouer cette saison selon la clause « Opt Out », négociée par l'Association des joueurs et la ligue, qui est disponible pour l'ensemble des joueurs de la NFL.

Mon expérience sur les premières lignes au printemps dernier m'a apporté une perspective différente face à la pandémie et le stress qu'elle met sur le système de santé. Si je suis amené à me retrouver dans une situation comportant des risques significatifs, je le ferai en traitant des patients.

Je veux prendre le temps de remercier l'organisation des Chiefs de Kansas City pour leur soutien et leu compréhension», dévoile-t-il.





Laurent ne recevra donc pas son salaire complet pour 2020, mais touchera tout de même 150 000 $ selon The Associated Press. Il aurait d'ailleurs empoché pas moins de 2,75 millions $ cette saison.

Le Québécois a bien sûr aidé les Chiefs à la victoire la saison dernière en remportant le Super Bowl! Avant cette pause en raison de la COVID-19, l'athlète de 29 ans a disputé six saisons à Kansas.





Diplômé en médecine de l'Université McGill, Laurent a passé les derniers mois a prêté main-forte dans les CHSLD.



