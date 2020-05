Crave, Netflix et ICI Tou.tv: les nouveautés à découvrir ce week-end!

Les nouveautés Crave, Netflix et ICI Tou.tv de la semaine sont plus fascinantes les unes que les autres!

On vous propose des documentaires pertinents, des entrevues de fond avec des vedettes adorées du public, des séries documentaires québécoises sur des univers méconnus et plus encore!

Voici nos suggestions Crave, Netflix et ICI Tou.tv à regarder ce week-end :

Crave

Éboueurs, saison 2

Dans cette série documentaire, on suit le quotidien hors du commun d'éboueurs dévoués et passionnés.

Tout est capté par de petites caméras installées aux quatre coins de leurs camions, dans la centrale de répartition jusqu'au centre de tri ou d'enfouissement. La série dévoile aussi toute la science et la chimie qui se cache derrière nos ordures.

Le premier épisode de la saison 2 est disponible dès aujourd'hui sur Crave. Vous pouvez aussi regarder la saison 1 en rafale, si ce n'est déjà fait!

Ma petite vie

Crave | Ma petite vie (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

La grande finale de la saison de cette télé-réalité vient d'arriver sur Crave!

Cette série documentaire nous entraîne dans l'univers de Québécois et Québécoises de petite taille.

Un safari près de chez vous

Une autre excellente série documentaire de chez nous à voir absolument!

Celle-ci se penche sur le Parc Safari et nous fait découvrir le quotidien de gardiens dévoués et le lien spécial que ces derniers ont développé avec les animaux.

À voir dès maintenant sur Crave!

Netflix

Mission Missy (titre original :The Wrong Missy)

Envie de rire un bon coup devant un film aussi drôle que loufoque?

Jetez un oeil à Mission Missy!

Tim croit avoir invité la femme de ses rêves à une retraite à Hawaï... et réalise trop tard qu'il a texté une femme rencontrée lors d'un rendez-vous cauchemardesque!

À voir dès maintenant sur Netflix!

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contrôle le révérend

Netflix vient de lancer ce nouvel épisode interactif spécial de 80 minutes!

On nous replonge dans l'univers merveilleusement absurde de Kimmy Schmidt. Cette fois-ci, cependant, on aura des choix à faire! Avant de se marier, Kimmy devra déjouer le plan machiavélique du révérend.

À vous de jouer dès maintenant sur Netflix!

ICI Tou.tv

Rétroviseur

D'accord, cette émission d'entrevues menées par Véronique Cloutier n'est pas nouvelle... mais c'est la première fois qu'on peut voir les épisodes gratuitement!

Découvrez les rencontres de Véro avec Stéphane Rousseau, Normand Brathwaite, Michèle Richard, France Castel, Vincent Graton et plusieurs autres dès maintenant sur ICI Tou.tv!

La loi du plus fort

Vivons-nous dans une société d’intimidation? Telle est la question explorée par la documentariste Nathalie Roy dans une série de trois émissions qui témoignent de contextes dans lesquels les notions de respect, voire la règle de droit, sont en péril.

Une série documentaire percutante à voir dès maintenant sur ICI Tou.tv!

