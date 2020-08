Crystal Miller est en deuil

Nous offrons toutes nos condoléances à Crystal Miller, ses amis et ses proches, qui sont en deuil. Crystal vit un moment extrêmement difficile puisque son grand-père est décédé la semaine dernière.

C'est via Instagram que Crystal a partagé un dernier touchant hommage à son grand-papa!

«Tu es parti ce matin, 🕊 pour atteindre les étoiles ✨ 1929-2020



Mon image du papa 👴🏻 attentionné, est la tienne. Toujours gentil, avec moi et tout le monde autour.



Tu m’as enseigné, qu’un grand homme se voit, dans la manière dont il traitre les autres. 🌳

En me murmurant: It takes 2 hands to shake.

🖐 🤚🏽



Je chéris, tous les moments que nous avons passé au bord de la rivière en silence ou en écoutant de la musique 🎶 classique, dans la voiture, en se tenant la main. 👴🏻👧🏻



Tu étais un homme de sagesse.

Tu as pris ton temps et tu avais raison.

Car, Time waits for No One 💭

Donc, pourquoi se précipiter?



Bon voyage 🌌

Ta fille et petite-fille Crystal 💙💜

In a while, Crocodile. 🐊 »





On envoie une dose massive de bonnes énergies à Crystal et sa famille dans ces moments plus que difficiles!

