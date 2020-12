Daniel Melançon partage une adorable photo de son bébé

Daniel Melançon a partagé une rare photo de son bébé, ce weekend sur les réseaux sociaux!

L'heureux papa a dévoilé un portrait du mignon petit Arnaud, qui a eu un an en octobre dernier.

Ce moment précieux a été immortalisé alors que la star québécoise et son bébé étaient sortis profiter du plein air et regarder les bernaches s'envoler vers le Sud.

Avec ses grands yeux bleus et sa tuque orange, le fils de Daniel Melançon et Anouk Meunier est plus adorable que jamais!

Voici la publication en question :

« #BBArnaud regarde l’envolée des bernaches!

Je pense que lui aussi aimerait migrer vers des cieux plus cléments! »

On craque!

Daniel Melançon est plus discret sur Facebook et Instagram, ces temps-ci. On est donc bien heureux d'avoir de ses nouvelles!

Rappelons que le chroniqueur sportif a été remercié de Salut Bonjour, cet automne, après 15 ans de présence en ondes à TVA.

Anouk Meunier a ensuite commenté le congédiement de son amoureux sur Instagram :

« Dan, c’est un vrai.



Chaque soir, il écoutait tous les matchs de tous sports confondus jusqu’à la fin pour ne rien manquer et pour pouvoir rapporter les faits saillants avec le plus de précision possible le lendemain. Pas grave si les nuits étaient courtes... Il était investi à 200%. Même pas moyen de le faire déroger pour écouter une série télé avec moi!!! 😂😂😂 Il était professionnel et profondément passionné. Et c’est tout à son honneur. Posez-lui n’importe quelle question sur n’importe quelle statistique ou n’importe quel athlète? Il a la réponse et même plus...

Cette job-là, il l’aimait vraiment et se voyait la faire encore longtemps. Malheureusement, on connaît la suite...



Je tiens donc simplement à vous remercier pour tous vos messages car, par la bande, j’en reçois beaucoup... et ça me fait chaud au cœur de constater à quel point vous l’aimez et l’avez adopté. 🙏🏻



@daniel.melancon je suis fière de toi.❤️ »

On vous invite à revoir le texte de Daniel Melançon dans lequel il affirme que son départ de la populaire émission matinale n'est « nullement sa décision ».

De plus, vous pouvez relire l'hommage qu'a rendu Gino Chouinard à son ex-collègue suite à son congédiement.

