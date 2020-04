Daniel Melançon: un adorable hommage à Anouk Meunier pour sa fête!

Daniel Melançon et Anouk Meunier forment assurément l'un des couples les plus aimés au Québec!

En ce 23 avril 2020, c'est l'anniversaire de la belle animatrice!

Pour souligner cette journée toute spéciale, son amoureux a a partagé deux superbes photos sur sa page Facebook officielle : l'une les montrant en train de s'amuser ensemble et l'autre montrant un moment de tendresse entre Anouk Meunier et leur fils, le jeune Arnaud! Avec les images, Daniel Melançon a écrit un petit mot rempli d'amour.

Voici l'adorable publication en question :

« C’est ma belle complice depuis 10 ans et aujourd’hui c’est son anniversaire.

Un 1er comme maman!

Anouk Meunier, je suis chanceux de t’avoir dans ma vie et #BBArnaud aussi!

Tu es resplendissante et je suis fier de ce que tu deviens!

Joyeux anniversaire! xx »

On craque!

On souhaite un merveilleux anniversaire à Anouk Meunier, nous aussi!

Le mois dernier, l'animatrice soulignait elle aussi la fête de son amoureux. Vous pouvez revoir son message très touchant juste ici!

Les nouveaux parents ont accueilli leur premier enfant, un garçon prénommé Arnaud, le 31 octobre 2019. Les tourtereaux sont en couple depuis une dizaine d'années. On vous invite à suivre Anouk Meunier et Daniel Melançon sur les réseaux sociaux question de voir toutes leurs publications!

