David Savard souligne 2 ans d'amour avec une superbe photo de couple!

David Savard a illuminé notre fil d'actualités Instagram, aujourd'hui, avec une superbe photo de couple!



Le comédien et son amoureuse, Michèle Grégoire, célèbrent deux ans d'amour cette semaine.

Voici la superbe photo des tourtereaux :





Instagram @dave_summer



« Depuis 2 ans et pour un boutte encore, mon trésor ! », a-t-il écrit.



On craque! Ils sont tellement beaux, tous les deux!



Rappelons que David Savard et sa copine avaient officialisé leur relation sur le tapis rouge de la grande première du film Mafia Inc à la Place des arts en février 2019.

Karine Paradis



On souhaite tout le bonheur du monde aux tourtereaux!



David Savard reprendra son rôle dans la deuxième saison de La faille. La comédienne Isabel Richer a d'ailleurs récemment publié une toute première photo du tournage des nouveaux épisodes. Voyez maintenant l'image en question!



