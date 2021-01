Découvrez ce qu'ont fait ces personnalités québécoises lors de la tempête de neige ce week-end!

Première tempête de neige de 2021? Tout le monde dehors!!!

Avec le nouveau couvre-feu en vigueur partout au Québec, on profite au maximum du plein air pendant la journée. Randonnée pédestre, raquette, ski ou planche à neige... une tonne d'activités hivernales existent pour se changer les idées et pour profiter du merveilleux panorama tout blanc et givré qui nous entoure!

Découvrez ce qu'ont fait vos personnalités québécoises favorites lors de la tempête de neige ce week-end!





