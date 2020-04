Découvrez ce que vos vedettes préférées ont fait ce week-end!

Le beau temps était de la partie ce week-end et, malgré le confinement, on a pu profiter de la douceur de la température et du soleil chaud!

Sans plus attendre, découvrez ce que vos vedettes préférées ont fait pendant la fin de semaine!



Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan ont fait une vidéo de remerciements totalement hilarante pour le personnel médical!





Lara Fabian a dévoilé le cadeau qu'elle préparait pour ses fans...





Stéphane Rousseau a partagé une nouvelle vidéo des plus loufoques!





Marie-Christine Lavoie et sa fille nous ont partagé leurs prouesses dans un nouveau Tiktok dansant!





Phil Branch a dévoilé le sexe de son futur bébé!





Sally Folk a écrit une chanson d'amour à sa voiture!





Claudine Prévost a dévoilé son adorable baby bump!



Instagram de Claudine Prévost



Nouvellement parents, Geneviève Tardif et Charles Hamelin sont sortis pour la première fois dehors avec bébé!



Instagram de Geneviève Tardif



Sébastien Benoit a fait des bagels en famille avant le déconfinement!





Jessie Nadeau a pris soin de bébés écureuils orphelins!





Marie-Élaine Thibert a fait un peu de peinture en vue de l'été qui approche!





Jeff Boudreault a fait du vélo avec son amoureuse à Bromont!





Laurie Babin de L'Échappée a changé de tête!



Jérémy Demay nous a partagé une version COVID-19 d'un classique de Joe Dassin!





Jacynthe René nous a donné un aperçu de la vie en campagne!





Félix-Antoine Tremblay a profité du beau temps pour sortir son grand danois au parc!





Annie Villeneuve a joué à des jeux de société maison en famille!





La première grossesse d'Elisabeth Rioux se porte pour le mieux; l'influenceuse est rendue à 30 semaines!





Karine Gonthier-Hyndman a pris soin de ses plantes!





Charlotte Legault de District 31 nous a montré ses talents vocaux, au piano!





Mirianne Brûlé a fêté les 8 mois de sa petite princesse!





Et vous, qu'avez-vous fait pendant le week-end?

Voici plus de photos ci-dessous!



