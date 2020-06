Découvrez ce que vos vedettes préférées ont fait ce week-end!

Déconfinement rime aussi avec la chance de profiter du printemps avec sa douce moitié et ses amis (à deux mètres de distance, bien entendu)! Le beau temps était de la partie ce week-end et, malgré tout, on a pu profiter de la douceur de la température et du soleil chaud!

Pique-nique et jardinage en famille pour Patricia Paquin, son amoureux et leurs enfants!

Sophie Grégoire-Trudeau a partagé une adorable photo avec ses enfants!



La belle influenceuse Elisabeth Rioux en est à ses derniers milles dans sa grossesse!



Mitsou a fêté en famille l'anniversaire du petit Zayn de sa soeur Abeille!



La belle Camille a fait du bateau sur le Lac St-Louis!



Saskia Thuot nous a présenté son nouveau chien!



Christian Bégin a profité du coucher de soleil après l'orage!



Véro nous a amené dans les coulisses de son shooting photo!



Sophie Cadieux a profité de temps de qualité en nature!



Maïka Desnoyers a partagé une adorable photo avec sa fille!



Alanis Désilets a souligné l'anniversaire de son amoureux!



Jessie Nadeau nous a dévoilé la couverture de son noveau livre de recettes!



Jean-Thomas Jobin s'est remis au sport!



Coeur de pirate a partagé une adorable photo d'elle enfant!



Martin Vachon est enfin allé se faire couper les cheveux!



Véronique Bannon a rendu hommage à sa grand-maman!



Jean-Luc Brassard a partagé une magnifique photo avec ses enfants!



Anik Jean a profité de l'océan avec son fisl!



Evelyne Audet a prouvé que son petit Jules avait le même sourire qu'elle!



Kim Lévesque-Lizotte a dévoilé la nouvelle coupe de cheveux de son chum!



Olivier Primeau s'est acheté une nouvelle auto!



Maxime Gibeault a partagé d'adorables photos avec son amoureuse!



Mathieu Cyr a lavé ses fenêtres!

Arnaud Soly a partagé une nouvelle vidéo hilarante!



Et vous, qu'avez vous fait pendant le week-end?



