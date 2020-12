Découvrez le nouveau look de Louis-François Marcotte

Alerte au nouveau look!

Le sympathique chef a décidé d'opter pour le changement avec la saison froide qui s’est doucement installée au Québec! Après José Gaudet, Roch Voisine et Daniel Boucher, qui ont décidé de se laisser pousser la barbe, c'est au tour de Louis-François Marcotte d'oser porter la barbe très fournie et de changer complètement de look!

C’est via Instagram que Patricia Paquin a partagé une magnifique photo de couple sur le plateau de tournage de Deux filles le matin, nous dévoilant du même coup l'énorme barbe de son amoureux.





Vous aimez? Les amoureux sont mignons comme tout, n'est-ce pas?!



D'ailleurs, si vous manquez d’idées pour vos cadeaux de Noël, Benjamin et sa maman viennent à votre rescousse en vous donnant un coup de pouce dans la vidéo ci-dessous!







Pendant les Fêtes, n'oubliez pas d'encourager les commerces locaux et d'aller dire un petit coucou rapidos à toute la famille à son café-resto Chez Cheval à St-Hilaire (en repartant bien sûr avec un super plateau et une bûche de Noël qui ont l'air siii délicieux)!





La petite famille est adorable à souhait, tissées serrées!

On leur souhaite un joyeux temps des Fêtes!



