Découvrez le nouveau look de Sugar Sammy!

Alerte au nouveau look!

Eh oui, Sugar Sammy a décidé d'opter pour le changement avec la saison froide qui prend de plus en plus ses aises!

C'est via Instagram que l'humoriste et animateur de La France a un incroyable talent a dévoilé sa nouvelle tête alors qu'il arbore maintenant les cheveux longs remontés en chignon et la barbe longue!

Vous aimez? Ça fait changement!



La pandémie de coronavirus aura amené un tas de surprises au cours de la dernière année et quelques petits bijoux... Eh oui, alors que le Québec en entier était en confinement au printemps dernier, plusieurs chanteurs et comédiens chouchous du public ont décidé de se laisser pousser la barbe, le tout faisant vivement réagir dans les foyers par la suite lors des quelques événements télévisés prévus au calendrier à ce moment! Sans plus attendre, voici 12 vedettes QC qui portent la barbe longue à merveille depuis la pandémie!

Psssst! Une foule de vedettes québécoises qu'on adore ont adopté un nouveau look au cours des derniers jours!



