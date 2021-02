Denis Lévesque : un hommage touchant à sa mère décédée

Denis Lévesque nous a touché droit au coeur en rendant un hommage touchant à sa mère Roberte dans les pages du magazine La Semaine.



Cette dernière est décédée la semaine dernière à l'âge de 87 ans. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé.



« Ma mère, Roberte, est décédée la semaine dernière. Elle avait 87 ans et était atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé.

Elle a vécu une vie riche marquée de victoires, d’échecs et de beaucoup de résilience. Elle ne parlait pratiquement plus. Pourtant, son départ, qui était presque une libération pour elle, m’a ébranlé.



Une mère, c’est le socle sur lequel on construit notre personnalité. Et même une fois adulte, on se demande toujours ce qu’elle pense ou aurait pensé des actions qu’on pose. C’est souvent elle qui nous a légué les principales valeurs qui guident notre vie.

[...]



Ma mère a fait beaucoup plus que simplement influencer mon parcours professionnel. Elle m’a inculqué des valeurs et elle m’a aussi beaucoup aidé. À surmonter mon premier chagrin d’amour, à résoudre mes problèmes de consommation d’alcool, elle qui y était arrivée avant moi. Quand j’ai subi un infarctus à 43 ans, un an après une séparation, elle m’a accueilli chez elle et a pris soin de moi comme si j’étais encore son petit garçon! »



Rappelons que c'est Pascale Wilhelmy, la conjointe de l'animateur, qui avait annoncé la triste nouvelle le 12 février dernier sur les réseaux sociaux.



« Une battante. Une femme qui aimait la vie. Qui avait une force rare. La mère de Denis. Au revoir Roberte »









On envoie toutes nos pensées à Denis Lévesque et ses proches pendant cette épreuve difficile.





