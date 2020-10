Denise Filiatrault ne ressemble plus à ça!

Avec la pandémie de coronavirus, Denise Filiatrault a décidé de changer de look!

Eh oui, la grande dame de théâtre et de comédie musicale nous dévoile sa nouvelle transformation capillaire dans la nouvelle édition du magazine La Semaine. Cheveux aux épaules, Denise assume maintenant sa chevelure d'argent!

Celle qui a un train de vie d'enfer depuis des décennies a profité du confinement pour ralentir son rythme de vie effréné!

«Ça m’a donné l’occasion, moi qui n’arrête à peu près jamais, de m’enfermer chez moi pour me laisser couler dans la vie, sans obligation ni agenda. Je lisais, je regardais la télé. Des amis ou mes enfants faisaient mes courses, et les journées passaient doucement, comme dans un temps en suspension», a-t-elle confié en entrevue avec Louise Deschâtelets.

Elle ajoute: «Je n’avais d’autre choix que de «faire avec». Quand tu dois faire face à quelque chose d’aussi dangereux, pour lequel on te martèle qu’il faut que tu te mettes en réclusion pour ne pas être contaminée, eh bien, tu le fais, pour ta propre sécurité!»

Denise avoue qu'elle trouvera dur sur le moral de devoir passer l'hiver au Québec, elle qui a un appartement en Floride: «Depuis quelques années, je trouve ça dur l’hiver ici. Comme j’adore me retrouver au chaud les deux pieds dans le sable, si ça devait se produire, ça me manquerait beaucoup!»

Elle conclut en disant qu'à 89 ans, elle a fait une fois pour toutes une croix sur les hommes!

«Certainement, ma chérie! À mon âge, il est plus que temps de mettre une croix là-dessus. Me retrouver avec un homme de mon âge pour en prendre soin? Non, non, non! J’essaie plutôt de prendre soin de moi. J’ai assez donné!»

