Écoutez la chanson de Noël de Véronique Cloutier et ses Fantastiques!

On se plonge dans l'esprit des Fêtes grâce à Véronique Cloutier et ses Fantastiques!



La populaire animatrice et ses collaborateurs nous offrent aujourd'hui une pièce festive en compagnie de la superbe Mélissa Bédard!



Les paroles font un retour en humour sur les points marquants de cette année difficile. Chacun des Fantastique chante une partie de l'extrait et le résultat est tout simplement parfait.



« Si vous sentez que tout a changé

Que votre monde s'est écroulé

Même pas besoin de vous habiller chic

Restez en mou, vous êtes magnifiques

Le temps des fêtes, c'est fantastique »



Voici le vidéoclip officiel de la chanson partagé par l'équipe de Rouge sur les réseaux sociaux :



Trop drôle! À écouter en boucle pendant les vacances!



Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques à Rouge du lundi au jeudi dès 16h partout au Québec.



Rappelons qu'en plus d'être à la barre de Véronique et les Fantastiques à la radio et de 1res fois à la télé, Véronique Cloutier anime la nouvelle émission L'ombre et la lumière sur Véro.tv.

Il s'agit d'une toute nouvelle série documentaire qui portera sur les hauts et les bas de la célébrité au Québec. Découvrez tous les détails dès maintenant!



