Elisapie lance un cri du coeur au premier ministre suite à la mort de Joyce Echaquan

Le décès tragique de Joyce Echaquan, survenu à l'Hôpital de Joliette lundi, a fait énormément réagir.



Peu de temps avant de mourir, la femme atikamekw de 37 ans s'est filmée en direct sur Facebook en appelant à l'aide. Dans cette vidéo devenue rapidement virale, on peut entendre les infirmières l'insulter et tenir des propos racistes à son égard.



La chanteuse Inuk Elisapie Isaac lance un cri du coeur au premier ministre dans un témoignage bouleversant partagé sur les réseaux sociaux. En larmes, elle demande entre autres à François Legault d'éduquer davantage la population sur la réalité des peuples autochtones.



«Justice pour Joyce et les autres.

Cher Premier Ministre

Dear Prime Minister Legault @francoislegault.pm » a-t-elle écrit sous la vidéo.



Merci à Elisapie pour cette prise de position essentielle et importante.



De nombreuses vedettes ont envoyé leur support à l'auteure-compositrice-interprète dans les commentaires, dont Ariane Moffatt, Marilou, Maxim Roy et Ima :





Plusieurs personnalités ont utilisé les mots-clics #justicepourJoyce et #justiceforJoyce dans les dernières heures sur Twitter, Facebook et Instagram pour dénoncer cette rare violence.



