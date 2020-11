Éloïse d'OD Chez Nous est maintenant blonde!

Éloïse d'Occupation Double Chez Nous n'est plus châtaine!



Tout comme ces 4 vedettes québécoises, l'ex-candidate de téléréalité a décidé de changer totalement de look... et elle est devenue blonde!

Voici la nouvelle tête de la belle Éloïse :





Instagram @eloise.od_officiel



Aimez-vous le résultat? Nous, on trouve sa couleur magnifique!



Après avoir quitté l'aventure à Occupation Double, Éloïse et Charles sont revenus au bercail et cohabitent même ensemble chez la belle pour le moment.



Les tourtereaux ont confié au site Showbizz.net que leur retour à la réalité a été plus difficile que prévu et qu'ils avaient reçu plusieurs menaces sur les réseaux sociaux. La production n'a alors pas pris ces messages haineux à la légère et a même envoyé un garde de sécurité 24h/24 chez la jeune femme pour s'assurer qu'ils étaient bien protégés.



Tous nos voeux de bonheur à Éloïse et Charles! On trouve qu'ils forment un très beau couple!



Éloïse a récemment fait une visite guidée de sa maison à ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux! Découvrez ici sa superbe demeure!



