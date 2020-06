Élyse Marquis : sa fille Alice chante trop bien!

La fille d'Élyse Marquis et Marc Déry chante trop bien!

Dans une vidéo publiée par sa maman, la jeune Alice offre un numéro incroyable à Broadway devant des agents et des producteurs de comédies musicales.

L'adolescente a définitivement hérité du charisme et du talent de ses célèbres parents.

On vous invite à regarder la performance de la belle Alice ci-dessous :



Saviez-vous que la fille d'Élyse Marquis et Marc Déry évolue dans le show-business depuis plusieurs années déjà?



On a entre autres pu la voir dans la comédie musicale Mary Poppins et elle fait aussi partie d'une agence artistique! Elle voyage plusieurs fois par année à New York pour perfectionner son art.





Une star en devenir? On croit bien que oui!



