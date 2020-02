Emily Bégin célèbre les 3 ans de son fils avec une mignonne photo

Théodore, le fils de Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, célèbre aujourd'hui son 3e anniversaire!



La populaire chanteuse a souligné cette journée spéciale en partageant une mignonne photo de son garçon accompagné d'un texte touchant.



«3 ans déjà!!!! Bonne fête mon bel amour d’amour!!! On t’aime tellement petit ange!! Tu es ma plus grande fierté!!! ❤️❤️❤️❤️❤️»



Voyez ci-dessous l'adorable photo du petit garçon :



On craque! Comme il est beau! Toute l'équipe d'enVedette souhaite un joyeux anniversaire à Théodore!





Émily Bégin a récemment raconté sa demande en mariage sur le plateau de La semaine des 4 Julie. Pourquoi Guillaume Lemay-Thivierge, qui n'avait jamais voulu se marier, a-t-il décidé de demander la main de sa douce? Découvrez-le maintenant!





