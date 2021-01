Émily Bégin célèbre son 39e anniversaire aujourd'hui!



La populaire chanteuse a vu le jour le 21 janvier 1982, à St-Jérôme!



Depuis ses débuts à Star Académie, Émily Bégin a charmé des milliers de Québécois avec sa personnalité attachante et son look d'enfer. Suivie par plus de 70 000 personnes sur Instagram, elle est l'une des personnalités les plus appréciées du showbizz.



Afin de souligner cette journée spéciale, Guillaume Lemay Thivierge a rendu hommage à sa douce sur les réseaux sociaux.



« C’est l’anniversaire de cette femme exceptionnelle aujourd’hui et imaginez la chance... c’est ma blonde! Bonne journée de fête mon amour! Merci d’être ce que tu es... 39 ans!!! Merci d’être dans ma vie Émily! », a-t-il écrit sur son compte Instagram.



Quel bel hommage!



Joignez-vous à nous pour lui souhaiter un joyeux anniversaire!





Karine Paradis



