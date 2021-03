Émily Bégin coupe ses cheveux encore plus courts!

Émily Bégin est notre vedette du jour!

La chanteuse a rendu visite à son coiffeur Marcus Villeneuve, cette semaine!



À quelques jours du printemps, la star a décidé de couper ses cheveux encore plus courts et de refaire ses mèches plus cendrées. Le résultat est renversant!



Voici le nouveau style d'Émily Bégin :



Elle est absolument magnifique!



Son look nous rappelle celui de l'actrice américaine Julianne Hough sur le tapis rouge des Billboard Awards en 2019 :

Frazer Harrison - Getty Images



On pourra voir Émily Bégin en mai à la barre de la deuxième saison de l'émission Si on s'aimait à TVA aux côtés de son amoureux Guillaume Lemay-Thivierge! D'ailleurs, une troisième saison a déjà été confirmée!



Vous aimerez aussi :