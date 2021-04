Émily Bégin partage une magnifique photo avec Guillaume Lemay-Thivierge et leur fils en ski

On craaaque!

Direction Mont-Tremblant: hier, la petite famille des Bégin-Lemay-Thivierge a profité de la dernière journée de ski de la saison pour aller dévaler les pentes. Alors que le thermomètre affichait pas moins de 24 degrés à Montréal, Émily Bégin, Guillaume Lemay-Thiverge et leur petit Théodore ont enfilé leur habit de printemps afin de passer une journée des plus rayonnantes en plein air.

C'est via Intagram que la maman a dévoilé de superbes clichés de son adorable trio!

«Dernière journée de notre saison de ski 🌞🌞🌞 @monttremblant #monttremblant», dévoile-t-elle aux côtés de Théodore.

La belle animatrice a ensuite ajouté en story Instagram un parfait cliché des deux hommes de sa vie, bien installés dans le télésiège, avec leurs casques et leurs lunettes de ski sur la tête!



Instagram Émily Bégin



D'ailleurs, saviez-vous que Guillaume était un pro sur les pentes? Jetez un petit coup d'oeil à la vidéo qu'il a partagée en mars dernier alors qu'il fait des sauts plus qu'impressionnants sur les pistes!





Cette semaine, on découvrait avec bonheur que Guillaume Lemay-Thivierge sera à la barre de Chanteurs masqués, l’adaptation québécoise du concept sud-coréen The King of Masked Singer, dès l'automne prochain. Pour tous les détails, c'est par ICI!



