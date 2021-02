Émily Bégin souligne les 4 ans de son fils avec une adorable photo

En ce milieu de semaine, Émily Bégin nous fait craquer avec une superbe photo de son fils!

C'est que c'est l'anniversaire du mignon Théodore, aujourd'hui. Le fils d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge célèbre ses 4 ans en ce 3 février 2021!

Afin de souligner cette journée toute spéciale, la célèbre maman a partagé une récente photo de Théodore. En plus de l'adorable portrait de son fils, Émily Bégin a publié un texte très touchant dans lequel elle exprime son bonheur d'être sa maman!

Voici la publication en question :

« 3 février 2021

Déjà quatre ans que tu es dans ma vie ,dans notre vie...Tellement cliché mais mon dieu que ça passe trop vite...

Merci d’embellir ma vie. Merci d’être ta maman, je suis si fière de l’être. Tu es un petit garçon si aimant , intelligent, drôle , généreux et tellement rassembleur. On es chanceux de t’avoir!!! Merci à papa @guillaumelemaythivierge de m’avoir permis d’être belle-maman mais aussi Maman, le plus beau rôle de ma vie!!! Bonne fête mon Théodore, mon amour, mon poussin, mon ange,mon fils!!! je t’aime tellement!!! »

On craque!

On souhaite un merveilleux anniversaire à Théodore nous aussi!

Rappelons qu'Émilie Bégin est aussi la belle-maman des trois autres enfants de Guillaume Lemay-Thivierge : Charlie, la fille aînée de Guillaume (qu'il a eue avec son ex-conjointe Martine Blouin) et ses fils Manoé et Miro (issus de sa précédente relation avec Mariloup Wolfe).

