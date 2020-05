En déconfinement au Costa Rica, Mirianne Brûlé partage une mignonne photo de sa fille

Mirianne Brûlé illumine notre fil d'actuatliés Instagram avec une nouvelle photo de sa fille Camila!



Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, la populaire comédienne explique que le déconfinement commence peu à peu au Costa Rica après plusieurs semaines de mesures sanitaires strictes. La maman et son enfant en ont alors profité pour passer une journée de rêve à la Playa Flamingo!



«Ici le déconfinement commence petit à petit. Camila était bien heureuse de changer de décor le temps d’un après-midi. Cette nature n’a jamais besoin de filtre. 🙌 #playaflamingo #costarica #8monthsandahalf #mybabygirl»



Voici le craquant portrait de la petite Camila :



Wow! Elle est tellement jolie! Son sourire est contagieux!



Dimanche dernier, Mirianne Brûlé a partagé un texte à l'occasion de la fête des Mères, dans lequel elle fait une réflexion touchante sur son nouveau rôle de maman!



«Joyeuse fêtes des mères à toutes les mamans! Moi c’est ma première. Je l’ai attendu longtemps ce rôle-là et c’est certes le plus grand, le plus difficile et le plus gratifiant que j’ai eu à jouer dans ma vie. Je me souviens du temps où je n’avais pas d’enfant ( et que je dormais 🙄) et mes amies me disaient tu peux pas vraiment comprendre tant que tu ne l’as pas vécu... ça m’insultait... et bien maintenant je vous donne raison. Tu peux imaginer, te préparer, rêver à ton rôle de mère, mais jamais tu peux savoir ce qui t’attend réellement. Tu deviens maman jour après jour, nuit après nuit. Admiration infinie pour ma maman qui l’a vécu 4 fois 😱 et qui est le meilleur modèle qui soit!! Merci à ma belle Camila de m’avoir choisie pour être sa maman, il n’y a pas un jour où je ne remercie pas le ciel de l’avoir dans ma vie. Et merci @manzurleopartenaire de feu 🔥. C’est pas tous les jours facile, mais c’est ce qu’il y a de plus beau à mes yeux , le plus grand des privilèges🙌»



Pour voir plus de photos de Mirianne Brûlé et son adorable petite fille, abonnez-vous maintenant à son compte Instagram!



