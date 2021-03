ENTREVUE: Marie-Claude Savard et sa bande à ÉNERGIE sont #1 à Montréal!

Les sondages radio dévoilés aujourd’hui nous permettent d’apprendre que Ça rentre au poste à ÉNERGIE est l’émission du retour musicale #1 à Montréal auprès des auditeurs de 25 à 54 ans!

Nous avons discuté au téléphone avec Marie-Claude Savard, qui coanime l’émission avec Maxim Martin et Sébastien Trudel, afin d’obtenir ses réactions suite à cette excellente nouvelle.

Vous avez d’excellents sondages cette saison : Ça rentre au poste est l’émission musicale #1 auprès des auditeurs de 25 à 54 ans à Montréal! Es-tu contente?

« Contente? Plus que contente! On est une petite équipe de radio, nous! On fonctionne à trois animateurs et un producteur! On est tissés serré et on a travaillé très, très, très fort. Je te dirais que notre succès, c'est aussi le succès des auditeurs. Parce qu'on a travaillé le lien avec eux, avec la messagerie texte et le téléphone. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment tripant rentrer travailler! Ça rentre au poste est devenu comme une communauté. Donc oui, je suis contente, et je suis extrêmement fière aussi! »

Vous êtes très complices à Énergie, toi, Maxim Martin et Sébastien Trudel. À quoi ressemble la dynamique de travail en dehors des ondes?

« C'est de l'amitié, vraiment! J'inclus là-dedans Luc Cauchon et Adam Brisson. Cette semaine, quand j'ai regardé l'entrevue de Meghan Markle avec Oprah Winfrey, qui est-ce que je texte? Maxim et Sébastien! On partage nos vies! Peut-être que la pandémie a créé ce lien plus fort encore, parce que les seules personnes qu'on voit, c'est notre équipe de travail! La dynamique de travail est vraiment joyeuse et drôle. Lors de nos réunions, on finit par parler de tout et de rien, de nos vies, et de tout le reste! Il y a donc beaucoup de travail pour la radio, mais beaucoup de plaisir! »

Quel segment ou quel type de moment te fait le plus triper en ondes à ÉNERGIE?

« On fait un segment qui s'appelle Les lois ridicules, où Sébastien Trudel nous lance une loi instaurée dans le monde et nous demande si c'est vrai ou faux. C'est ce type de jeux ou d'interactions comme ça qui fait notre signature et qui est le plus payant pour nous. Moi j'ai l'impression d'embarquer sur la glace avec un trio, on se passe la puck sur la palette! Dans un segment comme ça, on peut lancer cinq gros punchs. Il y a beaucoup d'improvisation dans Ça rentre au poste, rien n'est scripté et tout s'improvise en direct. On est dans le moment. C'est le fait de déconner, je n'avais jamais vécu ça à la radio! C'est vraiment exceptionnel comme dynamique. C'est vraiment une chimie!

Et l’un des points majeurs de notre succès, c’est qu’on génère beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus. Et sur la page Facebook de Ça rentre au poste, on a tout ça! Moi, j'ai commencé à faire des raps de DJ MC et les raps sont disponibles sur cette page. Je sors beaucoup de mon personnage de petite fille rangée parfaite, vraiment! On sort beaucoup notre de confort. J'ai fait du stand-up, du rap, Maxim s'est mis à chanter et a même dansé dans une vidéo! Je te dirais qu'on n'a pas peur du ridicule et ça aussi, je crois que ça crée une chimie avec les auditeurs et entre nous autres. »

Est-ce que le fait de coanimer Ça rentre au poste avec deux humoristes fait en sorte que tu oses davantage sortir du cadre en ondes?

« Je te dirais que oui, d'une certaine façon, parce qu'on s'influence les uns les autres. Mais c'est surtout le fait de travailler avec des amis, ça me met en confiance. Et le fait que je sois en confiance fait que je suis plus libre dans ma façon de collaborer dans l'émission! C'est-à-dire que je réfléchis moins à ce que je dis et je me lance! C'est souvent ça qui donne lieu à des moments magiques, et je pense que c'est parce que je me sens en sécurité avec eux autres! Je n'ai pas peur de me faire juger. »

Tu évolues dans les médias depuis plusieurs années, tu jongles avec la télé, l'écriture, la radio... Qu'y a-t-il de spécial avec la radio?

« C'est l'improvisation et la proximité! Moi, c'est vraiment ça que j'aime : partir et jouer! Et partir à l'aventure aussi! La télévision c'est très différent, c'est plus lourd, et plus puissant en raison de l'image. La radio c'est plus léger! C'est de la proximité avec les gens. En même temps, c'est un milieu difficile! Aujourd'hui, on est numéro un, mais on est déjà en train de travailler pour les prochains sondages. Il n'y a jamais rien d'acquis. Tu es sur un siège éjectable et ça fait que tu joues plus fort à la radio. Si on fait une analogie de sports, la radio c'est les séries éliminatoires de la coupe Stanley tous les jours! Ça n'arrête jamais! Et dès que tu as gagné un trophée, ça recommence tout de suite le lendemain. C'est vraiment particulier, et ce n'est pas facile comme milieux. Aujourd'hui, on célèbre et on est content, mais on continue! »

En terminant, à quoi ressemble ton horaire ces jours-ci?

« Mon chum est producteur de Big Brother Célébrités, donc il est parti dans la maison depuis le début du mois de janvier. Il revient de temps en temps, mais moi, je suis monoparentale depuis ce temps! J'ai mes deux enfants de deux ans et quatre ans, donc je suis occupée! (rires) Je tourne aussi une série documentaire qui sera diffusée à l'antenne de Bell Média en septembre. C'est stimulant! Je te dirais que je suis très stimulée à la fois par mes enfants et par le travail. C'est une belle période de vie malgré la pandémie. Moi, je me considère chanceuse parce que je ne vis pas beaucoup de solitude ou d'isolement. Tous les jours, je me lève et je remercie le ciel pour ça! Parce que je peux continuer à évoluer! Et j'ai beaucoup de plaisir en famille. Mes enfants sont vraiment tripants. J'ai passé un très bel hiver avec eux. On a ben, ben, ben du fun! C'est une belle période de vie! »

Retrouvez Marie-Claude Savard, Maxim Martin et Sébastien Trudel dans Ça rentre au poste sur le réseau ÉNERGIE du lundi au vendredi de 14h55 à 18h!

Psssttt...! L'équipe de Ça rentre au poste n'est pas la seule à célébrer ses excellents sondages à ÉNERGIE : chez les auditeurs de 25 à 54 ans, Le Boost!, la journée au travail avec Vos Classiques au travail et C’t’encore drôle, Le Rockshow, Party 80-90 et Les weekends ÉNERGIE sont aussi au sommet des sondages parmi les émissions musicales de leur catégorie!

