ENTREVUE: Marie-Ève Perron est la nouvelle star du 107,3 Rouge!

Marie-Ève Perron accompagnera Richard Turcotte et Meeker Guerrier dans On est tous debout au 107,3 Rouge à Montréal à partir du 1er mars!

Anne-Élisabeth Bossé a annoncé qu'elle quittait l'émission matinale cette semaine. Sa dernière journée en ondes était aujourd'hui, le vendredi le 26 février!

C'est sa covedette de la série Les Simone, Marie-Ève Perron, qui prendra sa place au sein du trio.

On s'est entretenu avec la pétillante comédienne et animatrice, qui est déjà bien aimée des auditeurs de Rouge et a un talent indéniable.

Karine Paradis

Tu feras partie du trio d'On est tous debout au 107,3 Rouge à Montréal dès lundi! Es-tu contente?

« Super contente! Très excitée par cette nouvelle aventure! »

À quel moment as-tu appris que tu ferais partie de l'équipe du matin?

« C'est assez récent! Évidemment, ils passent des auditions, et il fallait que ça se décide assez rapidement. Je l'ai su... la semaine dernière! C'est là que ça s'est confirmé! »

On a pu t'entendre au 107,3 Rouge à plusieurs reprises au cours de la dernière année, lors de différents remplacements. Et tu as fait tes preuves! Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait de joindre l'équipe du matin ?

« Ce qui est trippant, c'est développer un lien avec les auditeurs et ce nouveau défi me le permettra! J'ai eu la chance de remplacer deux semaines dans le temps des Fêtes, exactement dans cette case horaire là, et de façon régulière. Je l'avais aussi fait trois semaines à L'heure du lunch avec Benoît Gagnon. Ce que je trouvais cool c'est de développer une relation avec les gens. Ils nous écrivent, ils nous appellent... Moi je trouve ça super le fun de pouvoir établir ces échanges-là avec les auditeurs. Je ne suis pas juste là une fois de temps en temps 'Allô, bye!' Là, il y a une familiarité, un lien d'échange qui se crée et que je trouve vraiment intéressant. »

Andréanne Gauthier

Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de travailler à la radio?

« C'est un médium que j'ai toujours aimé, en fait! J'apprécie le fait qu'il n'y a pas (ou presque pas) de caméras! Il y a quelque chose de spécial dans le fait que c'est la voix qui porte l'entièreté de ton discours. C'est une autre façon d'aborder la communication. C'est un privilège, aussi, de pouvoir travailler en équipe et de développer un lien avec les auditeurs. De leur proposer une énergie! C'est comme un rendez-vous, toujours à la même heure, d'accompagner les gens le matin... Moi, j'écoute beaucoup de radio et de balados, c'est un médium qui me rejoint beaucoup et je trouve ça cool de pouvoir en faire partie! »

Avais-tu déjà travaillé avec Richard Turcotte et Meeker Guerrier par le passé?

« Non! En fait, on s'est vus quand on a enregistré le pilote de l'émission On est tous debout. Meeker, j'avais eu la chance de le croiser deux fois sur Véronique et les Fantastiques, où l'on était collaborateurs en même temps. Et jeudi matin, on s'est rencontré toute l'équipe pour la première fois, parce qu'on a fait une passation de micro, c'est-à-dire que je suis allée faire l'émission avec eux en ondes. C'était la première fois qu'on se retrouvait les trois ensemble mis à part l'audition. »

Karine Paradis

Es-tu plus un oiseau de nuit ou une lève-tôt?

« Je suis assez matinale, déjà, dans la vie. Donc ce n'est pas comme si j'avais l'impression que j'allais tomber des nues! (rires) C'est un horaire qui me convient assez bien, en fait. C'est sûr que 4 heures du matin, c'est une autre histoire. Je suis matinale au sens où je suis habituée de me lever à 6h30. De plus, je ne suis pas une grande dormeuse, je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas dormir dans la vie. Je suis comme un enfant! Je ne veux jamais aller me coucher. Je n'aime pas ça dormir! Donc, me lever tôt, ça ne sera pas un problème. 4 heures, c'est tôt, mais c'est un entraînement pour le corps. Ça se fait, puisqu'il y a plein de monde qui l'a fait avant moi et les gars [Richard et Meeker], ils tiennent, donc je me dis que moi aussi je vais y arriver! »

Quels sont les défis d'un animateur de radio en période de COVID-19 ?

« Ça fait un moment que la pandémie est commencée, donc ils sont bien 'rodés' à la station! C'est un média qui est resté ouvert même dans les pires moments. C'est ultra-contrôlé. C'est comme un plateau de tournage, au fond! Du désinfectant à la grandeur, la distance des deux mètres, des plexiglas entre chaque poste d'animateur, tout est désinfecté à l'arrivée et au départ. Il n'y a pas de germes qui vivent là! Je peux te le confirmer. Tout le monde se promène avec des masques en tout temps, on l'enlève seulement devant notre micro. Et chacun a sa mousse pour son micro! Tout est ultra-protégé! »

Andréanne Gauthier

On peut te voir dans la série L'Échappée et dans la nouveauté Comment survivre à ses enfants à Radio-Canada. Est-ce que les tournages sont terminés? À quoi ressemble l'horaire de la comédienne Marie-Ève Perron dans les prochains mois ?

« Survivre à ses enfants, ça a été tourné l'automne dernier donc ça, c'est fait! En qui concerne l'Échappée, il y a un bloc de tournages qui se termine bientôt. Et là, il y a une pause, parce qu'on est en train de tourner la fin de la saison. Moi, je n'ai pas la suite des horaires de tournage et tout ça. Dans l'instant, il y a un concours de circonstances qui fait que la radio tombe dans un bon moment! J'avais un spectacle de théâtre solo, que j'ai écrit et mis en scène et que je devais jouer en septembre dernier à la Licorne. Ma première devait avoir lieu le 6 octobre et le théâtre a dû fermer. J'étais au théâtre quand tout a été annoncé. On venait de finir de poser notre décor! On devait reprendre le spectacle au printemps 2021, en avril, et évidemment, cette date-là a aussi été suspendue en raison de la pandémie. Donc la radio tombe dans un bon moment! »

Soyez à l'écoute dès 5h30, lundi matin au 107,3 Rouge, pour entendre la grande première de Marie-Ève Perron avec Meeker Guerrier et Richard Turcotte dans On est tous debout! Si vous êtes trop loin pour capter la radio montréalaise, branchez-vous en direct sur le web!

