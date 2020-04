ENTREVUE: Math Duff dévoile tout sur son émission, le SHOW-rona virus!

Mathieu Dufour, aussi connu sous le nom de Math Duff, donne rendez-vous à ses dizaines de milliers de fans sur Instagram chaque soir pour le SHOW-rona virus!

Depuis le début de la crise de la COVID-19, l’humoriste est à la barre de ce talk-show web aussi drôle qu’imprévisible.

En direct tous les soirs dès 21h, Math Duff laisse aller sa folie et s’assure de divertir et de changer les idées de ses spectateurs, qui sont plus nombreux à chaque rendez-vous.

Le SHOW-rona virus, c’est aussi Véronique Cloutier qui s’invite à chaque début d’émission à partir de son salon, des invités célèbres, des mauvais coups et d’innombrables fous rires.

Afin de mieux comprendre ce phénomène, on a lâché un coup de fil à Mathieu Dufour...

Mathieu, comment décrirais-tu le SHOW-rona virus à quelqu’un qui ne l’a jamais regardé ?

« C’est vraiment un rassemblement, un genre de moment où l’on se connecte ensemble pour se changer les idées pendant cette période qui est un peu bizarre.

Donc c’est un peu prévu et pas vraiment non plus, parce que c’est un peu ma couleur, moi dans la vie, d’improviser et de n’avoir rien de préparé. Au fond, on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. On a deux invités par soir minimum, plus Véro! Donc on a 3 personnes habituellement qui vont se connecter.

Je jase des affaires que j’ai vues pendant la journée, des choses qui m’ont fait rire sur le web et des anecdotes que j’ai vécues. Je commence toujours par parler un peu aux gens. Puis ensuite on s’en va voir Véro. On jase, on a jamais vraiment rien de préparé on fait juste jaser de tout et de rien. C’est vraiment juste du gros cr*ss de fun! »

Tu présentes ce talk-show depuis la mi-mars, Véronique Cloutier est présente chaque soir depuis la première émission... Vous êtes rendus vraiment complices! On peut même voir une affiche de Mathieu Dufour grandeur nature derrière l’animatrice quand elle se connecte et vice-versa. À part ta conversation quotidienne avec Véro, comment abordes-tu les entrevues avec des stars québécoises ?

« Souvent, quand je reçois un artiste invité, l’entrevue ne tournera pas autour d’une nouvelle qu’il a à nous annoncer. La plupart du temps, c’est vraiment ‘Hey on jase! Qu’est-ce qui se passe? Toi, tu fais quoi pendant ton confinement? As-tu de quoi à me raconter?’

C’est vraiment à la bonne franquette donc je trouve ça cool, ce concept-là! On rentre dans le salon des artistes!

Par exemple, on a eu un moment vraiment l’fun avec Charlotte Cardin la semaine passée. Il n’y avait rien de prévu et finalement, elle m’a donné un cours de piano et j’ai appris à jouer le début d’une de ses chansons! Donc c’est ça qui est l’fun, comme il n’y a vraiment rien de prévu ça nous amène vraiment à vivre de beaux moments! »

On a aussi vu Claudia Bouvette vous enseigner, à toi et Véro, une chorégraphie de Mixmania! Donc dans le SHOW-rona virus, il s’en passe des choses! Es-tu tout seul ou tu travailles avec une équipe?

« À la base, dans la vie, je travaille avec une équipe. C’est-à-dire que j’ai une agence. Donc il y a ma gérante qui m’aide pour le booking ainsi que deux autres personnes. C’est devenu gros rapidement, on reçoit des demandes, souvent ce sont les artistes qui nous écrivent et tout. Donc pour m’aider à gérer ça, parce que c’est moi qui faisais tout au début et c’est tout de même assez prenant, j’ai une petite équipe qui est avec moi à distance. »

Au cours des différents épisodes, tu as déjà reçu une foule de vedettes du moment. Tu es d’ailleurs probablement le seul à avoir reçu le Dr Horacio Arruda en entrevue! Qu’est-ce que tu découvres à travers tous ces entretiens avec des personnalités publiques?

« Ce que j’aime, c’est que c’est mon premier contact avec l’animation d’un talk-show. Et ce que j’apprécie encore plus, avec le concept de tout le monde est à la maison et tout le monde est dans le confort de chez eux, c’est que c’est vraiment chaleureux!

Il n’y a pas le décorum d’un show télé ou le stress de se dire ‘Oh mon dieu je suis en performance à la télé, c’est 5 minutes top chrono, on sait déjà ce dont on va parler et tout est préparé.’ Il y a tellement un gros laisser-aller! Il y a des artistes avec qui je parle 5 minutes, d’autres avec qui j’en parle 20. On ne sait jamais, jamais! C’est ça que j’aime, à quel point les artistes sont généreux et à quel point on passe un bon moment ensemble! Le monde est vraiment très cool. »

En terminant, parlons de Mathieu Dufour l’humoriste : tu as de plus en plus de gens qui te suivent (98 000 abonnés sur Instagram au moment d’écrire ces lignes). Comment vis-tu le buzz autour de ton projet?

« J’ai déjà vécu des petits buzz comme ça, des trucs qui devenaient plus gros que ce que je pensais. Et je suis bien entouré, par mon équipe de gérance et ma famille, je suis prêt à faire ça, et ça fait longtemps que je sais que je vais le faire, que j’ai hâte et que je suis prêt à ça! Alors là, ça arrive, et je ne fais que continuer! Je reste moi-même, j’ai toujours fait des choses qui me faisaient rire et me tentaient pour vrai. Donc je n’ai jamais tenté de plaire, mais ça fonctionne et il y a un buzz alors je ne fais que continuer sur ce chemin-là!

Et c’est sûr que c’est intense, j’ai eu 40 000 nouveaux abonnés en un mois! C’est gros, c’est intense, mais c’est tellement du beau et ça part de du vrai, et du l’fun, alors ça ne me stresse pas et j’aime vraiment ça. Et ce n’est que le début! »

Retrouvez donc Mathieu Dufour à la barre du SHOW-rona virus sur Instagram, sur son compte @mathduff, tous les soirs en direct à 21h pour passer un moment léger, vous changer les idées, changer de mood et rire un bon coup!

